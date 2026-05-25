Posso provare a concepire subito dopo un raschiamento?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

se avessi una palla di cristallo potrei risponderle ma senza sapere quanti anni ha, che tipo di raschiamento ha fatto (ostetrico? Ginecologico?), se ha già fatto la visita di controllo e se sì, con quale esito, mi è davvero impossibile dirle qualcosa. Comunque sia, di quando è possibile riprendere l'attività sessuale dopo un intervento che ha coinvolto l'apparato genitale è sempre opportuno parlarne con lo specialista da cui si è in cura, che ben conosce la situazione e può dare indicazioni con cognizione di causa. Non esiti quindi a contattarlo per avere informazioni corrette sul da farsi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

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