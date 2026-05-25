Posso provare a concepire subito dopo un raschiamento?

Professoressa Anna Maria Marconi A cura di Anna Maria Marconi - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 25/05/2026 Aggiornato il 25/05/2026

Non è possibile dare un'indicazione generale in relazione a quando riprendere l'attività sessuale dopo un raschiamento, perché ci sono alcune variabili che entrano in gioco.

Una domanda di: Laura
Ho fatto il raschiamento il 30 Aprile. Posso avere rapporti non protetti dopo 5 settimane? Grazie.

Anna Maria Marconi
Anna Maria Marconi

Gentile signora,
se avessi una palla di cristallo potrei risponderle ma senza sapere quanti anni ha, che tipo di raschiamento ha fatto (ostetrico? Ginecologico?), se ha già fatto la visita di controllo e se sì, con quale esito, mi è davvero impossibile dirle qualcosa. Comunque sia, di quando è possibile riprendere l'attività sessuale dopo un intervento che ha coinvolto l'apparato genitale è sempre opportuno parlarne con lo specialista da cui si è in cura, che ben conosce la situazione e può dare indicazioni con cognizione di causa. Non esiti quindi a contattarlo per avere informazioni corrette sul da farsi. Con cordialità.

Posso provare a concepire subito dopo un raschiamento?

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