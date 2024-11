Posso rimanere incinta dopo 14 giorni da un aborto?

Una domanda di: Maria

Ho avuto un aborto farmacologico il 2 novembre e il 15 novembre ho smesso di sanguinare. Il 16 ho avuto un rapporto con condom con il mio marito ma si è rotto e credo un po’ di liquido sia entrato. Posso restare incinta o devo assumere la pillola del giorno dopo?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Maria,

ci vogliono circa 14 giorni dall’aborto perché avvenga la prima ovulazione. Quindi siamo in zona ovulatoria.

Se c’è desiderio di una gravidanza io accetterei questa possibilità senza prendere una pillola del giorno dopo.

Se invece la gravidanza non è desiderata una pillola del giorno dopo ha un suo razionale clinico e conviene usarla al più presto perché l’efficacia è tanto maggiore quanto l’assunzione è più vicina al momento del rapporto sessuale completo. Cordialmente.



