Posso rimanere incinta prima del capoparto?

Vorrei porle una domanda. Ho partorito il 7 settembre. Sto allattando( allattamento esclusiva a richiesta). Non ho ancora avuto il capoparto. Potrei comunque rimanere incinta? Grazie in anticipo.





Cara signora,

sì è possibile dare inizio a una gravidanza durante l’allattamento e questo può avvenire anche prima che si sia manifestato il capoparto, che è la prima mestruazione successiva alla nascita del bambino. Il ritorno del flusso mestruale può infatti seguire (seguire!) l’ovulazione, quindi la gravidanza può cominciare prima che arrivi, impedendone a questo punto l’arrivo. Se non si desiderano gravidanze, anche durante l’allattamento è opportuno quindi ricorrere a un metodo contraccettivo, il profilattico per esempio che, se utilizzato in modo corretto, è affidabile. Va indossato fin dall’inizio del rapporto sessuale. Con cordialità.

