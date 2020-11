Posso sperare che la mia gravidanza prosegua?

Una domanda di: Francesca

Sono incinta e il test casalingo che specifica le settimane dice 2/3 e potrebbe essere visto che ho un ciclo da 30/31 giorni.

La mia domanda è riferita all’aumento delle beta: fatte venerdì 6, valore 2308 e lunedì 9 valore 2783. Ultima mestruazione 1° ottobre.

Secondo lei è troppo basso l’andamento?

Posso mettermi l’anima in pace? Voglio precisare che per il primo figlio ho fatto una cura lunghissima di

progesterone. La ringrazio anticipatamente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara signora, direi che è di sicuro troppo presto per “mettersi l’anima in pace” anche se in un certo senso potremmo considerarlo l’atteggiamento più giusto per affrontare una nuova gravidanza. Comunque sia le sue beta-hCG sono già piuttosto alte e in aumento, il che fa ben sperare.

Le allego il link con la tabella per interpretare i valori in base al concepimento (non quindi all’inizio dell’ultima mestruazione, immaginando che il concepimento cada circa 2 settimane dopo)

https://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/beta-hcg

Aggiungo solo che con quei valori di beta-hCG se lei si sottopone ad ecografia pelvica, dovremmo già essere in grado di visualizzare la camera gestazionale dentro l’utero. Naturalmente, non c’è fretta di fare l’ecografia in quanto prima la esegue, più difficilmente sarà visibile l’embrione all’interno della camera gestazionale e, magari, le toccherà ripetere ulteriormente le beta per sapere se la gravidanza stia o meno procedendo correttamente.

Purtroppo oggi la tendenza è quella di voler sapere tutto subito…invece la gravidanza richiede pazienza e tempo…ma è una bella palestra per imparare a fidarsi della Natura e della saggezza inscritta nel nostro essere donne…glielo auguro di cuore!

Resto a disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto