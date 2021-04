Posso sperare nella prosecuzione della mia gravidanza?

Una domanda di: Tiziana

Sabato ho avuto perdite anomale e abbondanti durate circa 1 giorno, sabato sera faccio un test che risulta positivo, lunedì faccio le beta ed il valore è di 1993, sintomo di una gravidanza che prosegue o non è detto? Posso ben sperarci?

Grazie mille.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Tiziana,

il valore delle beta fa ben sperare, tuttavia bisogna vedere se aumenta con il passare dei giorni. Provi a ripetere il dosaggio tra tre giorni, se vi è stato incremento significa che la gravidanza sta proseguendo. Dopodiché fissi un appuntamento per la prima ecografia, meglio se intorno alla settima settimana. La settima settimana si conteggia partendo dalla data di inizio dell’ultima mestruazione che, per convenzione (cioè secondo il calendario ostetrico), rappresenta il primo giorno di gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

