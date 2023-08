Posso spostare l’arrivo delle mestruazioni?

Una domanda di: Valeria

Buona giornata dottore,

avrei un dubbio, dopo un aborto per aspirazione fatto 3 settimane fa (in cui ho anche inserito spirale medicata) volevo chiedere se fosse possibile prendere il noretisterone acetato per spostare il mio ciclo di una settimana, se non fosse molto importante per me eviterei ma ci tengo. grazie mille e scusi il disturbo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, non sembra corretto assumere contemporaneamente due farmaci (la spirale medicata contiene un farmaco) in quanto non è possibile prevedere l’effetto combinato nell’azione degli stessi, in particolare in relazione alla sua richiesta di evitare o spostare il ciclo per il periodo feriale. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto