Posso svezzare la mia bambina di 4 mesi?

Una domanda di: Francesca

La mia bimba di 4 mesi non dorme: il latte artificiale che

prende non le basta (si chiama Humana 1). Posso introdurre un po’ di

sabbiolina e omogeneizzato senza glutine, sostituendo un solo biberon? Grazie

mille.





Leo Venturelli Leo Venturelli

L’ideale sarebbe proseguire col latte 5 pasti di 180 gr ciascuno fino ai 5-6 mesi.

In caso di fame sui 4 mesi e mezzo si può iniziare con omogeneizzato alla frutta, sempre che la piccola accetti di buon grado il cucchiaino e mostri interesse verso i cibi solidi quando i genitori sono a pranzo o a cena. Poi si può passare a brodo vegetale di patate, carote, zucchine e 2p grammi di crema mais riso e tapioca, aggiungendo olio extra vergine di oliva. Per quanto riguarda l’introduzione del glutine, non c’è alcuna necessità di ritardarla. Gli alimenti contenenti glutine vanno somministrati fin dal’inizio dello svezzamento senza alcun rischio perché gi ultimi studi compiuti sull’argomento hanno evidenziato che proporli dopo l’anno non comporta alcun tipo di vantaggio.

Le consiglio comunque di confrontarsi col suo pediatra curante per affrontare l’argomento “prime pappe”. Con cordialità.

