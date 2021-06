Posso svezzare la mia bimba di 5 mesi?

Una domanda di: Besjana

Sono mamma di una bimba 5 mesi. Il 5 giugno pesava 6,500 chili con allattamento al

seno e la sera solo 60 ml di aggiunta. Le ultime due settimane ha preso di

peso 270 g una e 80 g l’altra. È sempre interessata al cibo e ho iniziato da 10

giorni a darle la frutta. Non so se questo peso permette di iniziare la

pappa o è ancora presto. La pediatra mi ha consigliato di iniziare dal 5

mese. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

L’inizio delle prime pappe compresa la frutta può avvenire tranquillamente sui 5 -6 mesi a patto che si presentino le seguenti condizioni:

la piccola apre la bocca quando si porta un pezzetto di verdura cotta o il cucchiaino alla bocca e non sputa fuori tutto, cioè dimostra di aver perso il riflesso esclusivo di suzione. Mostra interesse per i cibi solidi e guarda incuriosita papà e mamma che mangiano (cosa ch

e accade, visto che la riferisce). Sta seduta anche con l’imbracatura su un seggiolone e osserva da dove proviene il cibo. Il passaggio alla alimentazione complementare deve essere graduale. Se mangia poco, può tranquillamente integrare il pasto frugale con del latte. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

