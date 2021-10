Posso vaccinare il bambino dopo una cura antibiotica?

Una domanda di: Valentina

Mio figlio di 14 mesi sta facendo un ciclo di antibiotico (amoxicillina 3

volte al ggiorno per 10 giorni) a causa di otite. Siccome dovrebbe fare il vaccino

MPRV tra due settimane (avrà finito antibiotico da 6 giorni) può farlo o

devo rimandarlo?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Può fare vaccino se avrà finito antibiotico e se starà bene. Non deve avere ancora disturbi per otite. L’antibiotico che terminerà non si sovrappone alla vaccinazione e non ne costituisce una controindicazione, tant’è non è necessario un intervallo tra vaccinazione e fine della cura con antibiotico. Lo è invece tra vacinazione e malattia. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

