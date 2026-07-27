Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

Dottoressa Elsa Viora A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/07/2026 Aggiornato il 28/07/2026

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali).

Una domanda di: Lucrezia
Buongiorno, io ho partorito 3 mesi fa e stamattina ho trovato qualche perdita rosa penso che mi stiano arrivando le mestruazioni. Io allatto esclusivamente al seno però la notte no perché il bimbo dorme tutta la notte: è normale che già arrivino le mestruazioni? Grazie.

Elsa Viora
Elsa Viora

Gentile Lucrezia,
innanzitutto aspetterei prima di definire "mestruazione" qualche perdita rosa, comunque durante l'allattamento anche esclusivo possono riprendere le mestruazioni (e la prima dopo il parto si chiama "capoparto") ed è anche possibile avere saltuari episodi di spotting. Ha già fatto la visita ginecologica dopo il parto? Di questo non mi dice nulla. Se non l'ha ancora effettuata le consiglio di fissare l'appuntamento. Le ricordo anche di usare un metodo contraccettivo adeguato se non desidera subito un altro figlio perché anche durante l'allattamento è possibile iniziare una gravidanza. Cari saluti.

Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

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