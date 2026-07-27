Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali).

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Gentile Lucrezia, innanzitutto aspetterei prima di definire "mestruazione" qualche perdita rosa, comunque durante l'allattamento anche esclusivo possono riprendere le mestruazioni (e la prima dopo il parto si chiama "capoparto") ed è anche possibile avere saltuari episodi di spotting. Ha già fatto la visita ginecologica dopo il parto? Di questo non mi dice nulla. Se non l'ha ancora effettuata le consiglio di fissare l'appuntamento. Le ricordo anche di usare un metodo contraccettivo adeguato se non desidera subito un altro figlio perché anche durante l'allattamento è possibile iniziare una gravidanza. Cari saluti.

Una domanda di: Lucrezia Buongiorno, io ho partorito 3 mesi fa e stamattina ho trovato qualche perdita rosa penso che mi stiano arrivando le mestruazioni. Io allatto esclusivamente al seno però la notte no perché il bimbo dorme tutta la notte: è normale che già arrivino le mestruazioni? Grazie.

Fino a quando si allatta esclusivamente al seno è possibile che le mestruazioni non ritornino senza che questo sia il sgenale di qualcosa che non va. La possibilità di rimanere incinta sussista comunque. »

Se non si sta allattando, è anche possibile che l'eventuale comparsa di perdite di sangue esprima il ritorno della fertilità. »

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