Potrebbe essere un aborto spontaneo?

Una domanda di: Monica

Salve, stamane mi reco in una struttura per un’IVG. Sono a 6 settimane e non rilevano il battito, potrebbe comparire nei giorni a seguire o posso ritenerlo aborto ritenuto, così da non sentirmi in colpa per questa drastica scelta!

Grazie infinitamente per la riposta. Ultima mestruazione: 18 ottobre.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Monica,

se dall’indirizzo mail posso dedurre la sua età, 36 anni, la possibilità che la gravidanza si interrompa nel primo trimestre per sbilanciamento cromosomico del concepito è del 15%. Se si vedrà un battito a 6 settimane finite la possibilità che la gravidanza si interrompa nelle prossime 4 settimane è intorno al 2% perché la maggior parte di quel 15% totale non avrebbe permesso all’embrione neppure di raggiungere lo stadio in cui si rileva l’attività cardiaca. Quindi in questo momento può attendere ancora una decina di giorni per vedere se la natura interrompe da sé la gravidanza e la solleva dalla decisione che, immagino bene, quanto la possa addolorare. In tanti anni di attività ho avuto modo di osservare che tutte le pazienti che hanno scelto di interrompere la gravidanza rimpiangono la loro decisione, tuttavia bisogna anche accettare le scelte riproduttive delle pazienti che, qualche volta, includono purtroppo decisioni così importanti come quelle che lei deve prendere.

Un saluto cordiale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto