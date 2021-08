Potrei essere incinta?

Una domanda di: Vale

Avrei bisogno di un parere. Ho avuto una penetrazione scoperta in seguito ad una eiaculazione avvenuta minuti prima. Il giorno dopo mi è arrivato il ciclo. Rischio una gravidanza?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non si può escludere con matematica sicurezza che una gravidanza non inizi in seguito alla circostanza che lei mi ha riferito. Certamente è poco probabile, ma per togliersi ogni dubbio effettui il test di gravidanza il prossimo mese, se le mestruazioni dovessero tardare. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

