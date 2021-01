Potrei essere incinta?

Una domanda di: Anna

Ho avuto il mio primo rapporto il 18 gennaio non è stato un vero e proprio rapporto non è andato fino in fondo non mi è uscito il sangue. E’ stata una cosa di un 10 minuti però è successo di nuovo il martedì, giovedì, e sabato sempre un 10 minuti senza arrivare fino in fondo. Il ciclo mi doveva venire per il 26 gennaio è ancora mi deve venire. Ho delle perdite bianche liquide . Mi devo preoccupare che si parla di una gravidanza ?





le probabilità di gravidanza ci sono, anche perché immagino che lei sia molto giovane e, di conseguenza, molto fertile. E' più che noto che anche se non avviene l'eiaculazione, nel liquido preeiaculatorio possono essere contenuti spermatozoi vitali. Ergo se non si desidera una gravidanza, quando inizia l'attività sessuale (sia pure "ridotta") occorre impiegare un metodo contraccettivo. Al riguardo le consiglio di parlarne al più presto con un ginecologo di sua fiducia. In relazione al suo attuale timore, c'è solo un modo per scoprire se una gravidanza è iniziata: effettuare lo specifico test, di gravidanza, appunto. Va bene usare il kit-fai-da te che si esegue sulle urine. Cari saluti.