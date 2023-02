Potrei essere incinta?

Una domanda di: Serena

Ho avuto un rapporto a rischio il 21 dicembre. Ho preso afterel, pillola del giorno dopo. Il giorno 7 gennaio poi mi è arrivato il ciclo, abbondante e di 4 giorni. Però per paura ho fatto comunque Beta Hcg a 26 giorni dal rapporto, negative (>0.1). Il giorno 1 febbraio vado dalla ginecologa e mi dice che comunque avevo un rischio di essere rimasta incinta, mi trova del liquido nel douglas e endometrio a 14mm. Il ciclo mi sarebbe dovuto ritornare il 7 febbraio, ad oggi 9 febbraio (34esimo giorno di ciclo) nulla. A 50 giorni dal rapporto faccio un test su urine ed è uscito negativo, anche se l’ho fatto di pomeriggio (non con le prime urine del mattino) e ho fatto molta pipi, quindi ho timore potesse essere troppo diluito. Il fatto è che però a 50 giorni è tanto tempo, non dovrebbe uscire comunque positivo se lo fosse? Ho dei dolori fortissimi, assurdi quasi al lato destro e basso dell’addome che si protrae fino alla schiena e a volte alle grandi labbra (sempre a destra) e una sensazione di vertigini che mi fa sbandare. Presa dall’ansia che mi ha messo la ginecologa (assurda, davvero!) ho fatto l’errore di cercare su internet e ho paura possa essere addirittura una gravidanza extra uterina. Ovviamente si tratta di pensieri senza razionalità, sono guidata dall’ansia… cosa potrei fare?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Serena, i test di gravidanza sulle urine sono molto sensibili ed affidabili. Ho riletto due volte la lettera e la possibilità di una gravidanza extra uterina dovuta al rapporto a rischio di dicembre è zero. Quindi tranquillità. È giusto essere sempre molto scrupolosi ma a 50 giorni da quell'unico rapporto la possibilità di un concepimento con HCG negative è zero.