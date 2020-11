Una domanda di: Samantha

Ho 39 anni, ho avuto il ciclo il giorno 11 ottobre ho avuto un rapporto completo il giorno 23 ottobre. Oggi 7 novembre dovrei avere le mestruazioni. Ho un ciclo regolare di 28 giorni con durata 6 giorni, a volte mi anticipa di qualche giorno. Potrei essere incinta? Aspetto una risposta al più presto. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

in linea teorica una donna in età fertile, che non ha alcun problema specifico, in seguito a un rapporto sessuale non protetto affrontato nel periodo dell’ovulazione può dare inizio a una gravidanza. Quindi sì, potrebbe essere incinta, ma ovviamente nulla ci autorizza a ritenere che sia davvero così. Per sapere se il concepimento è avveuto deve attendere ilprimo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni (ritardo rispetto alla presunta data di arrivo) e poi effettuare il test di gravidanza. Va benissimo impiegare il kit fai-da-te che si esegue sulle urine. Con cordialità.

