Potrei essere incinta?

Una domanda di: Ambra

Sono stata sottoposta a isteroscopia con asportazione di due polipi (endometrio) il 26 marzo ed il medico mi ha detto che posso finalmente provare a cercare una gravidanza. Ho eseguito gli stick ovulatori che mi hanno dato esito positivo fra il 9 ed il 10 aprile. Oggi sono al 4 giorno di ritardo ma i test canadesi continuano a dare esito negativo. Ho avuto diversi sintomi (nausea, giramenti di testa, dolore al basso ventre, seno indolenzito…), è possibile si tratti di una gravidanza extrauterina o semplicemente è presto perché le beta siano rilevabili nelle urine? Preciso che ho 43 anni e che dopodomani dovrò fare una eco transvaginale di controllo. Potrebbe vedersi qualcosa? La ringrazio qualora vorrà rispondermi.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile signora, per avere una prova di gravidanza attendibile faccia un prelievo di sangue per dosare la beta-hCG e, in caso di positività, faccia una ecografia dopo una/due settimane di ritardo. Con cordialità.

