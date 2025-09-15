Pregabalin contro il dolore neuropatico: è sicuro in gravidanza?

Dottoressa Elisa Valmori

Non sembra che il farmaco Pregabalin causi malformazioni nel feto, tuttavia può essere opportuno che il medico curante consideri anche le alternative terapeutiche che si sono dimostrate sicure in gravidanza.

Una domanda di: Giulia
Gent.ma dottoressa,
mi è stato prescritto Pregabalin 0,25 per dolore neuropatico da coccigodinia che mi procura pesanti dolori nella zona anale e perianale. Vorrei sapere se è sicuro come farmaco, mi trovo nel primo trimestre 10ma settimana. Ho letto su alcuni siti che ci sarebbero malformazioni per i feti: ora sono combattuta.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, dalle ultime indagini in merito all'esposizione a Pregabalin durante il primo trimestre di gravidanza, NON sembra che questo farmaco sia associato a malformazioni o ad altro tipo di complicanze fetali. Tuttavia, mi domando se non sia più saggio utilizzare una terapia antalgica a base di corticosteroidi (ad esempio Deltacortene), piuttosto che Pregabalin, su cui abbiamo ancora complessivamente pochi dati di sicurezza in gravidanza. Mi permetto anche di suggerirle una valutazione presso un bravo osteopata (capace di trattare anche le donne in gravidanza): chissà che possa essere di aiuto per contrastare questo dolore che immagino insopportabile. Infine, presumo le sia stato consigliato già di svolgere regolarmente dell'attività fisica quali nuoto, yoga o pilates. Spero di averle risposto e soprattutto che lei possa avere beneficio con i trattamenti farmacologici e non.
Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

