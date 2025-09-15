Pregabalin contro il dolore neuropatico: è sicuro in gravidanza?

Una domanda di: Giulia Gent.ma dottoressa, mi è stato prescritto Pregabalin 0,25 per dolore neuropatico da coccigodinia che mi procura pesanti dolori nella zona anale e perianale. Vorrei sapere se è sicuro come farmaco, mi trovo nel primo trimestre 10ma settimana. Ho letto su alcuni siti che ci sarebbero malformazioni per i feti: ora sono combattuta.



Salve signora, dalle ultime indagini in merito all'esposizione a Pregabalin durante il primo trimestre di gravidanza, NON sembra che questo farmaco sia associato a malformazioni o ad altro tipo di complicanze fetali. Tuttavia, mi domando se non sia più saggio utilizzare una terapia antalgica a base di corticosteroidi (ad esempio Deltacortene), piuttosto che Pregabalin, su cui abbiamo ancora complessivamente pochi dati di sicurezza in gravidanza. Mi permetto anche di suggerirle una valutazione presso un bravo osteopata (capace di trattare anche le donne in gravidanza): chissà che possa essere di aiuto per contrastare questo dolore che immagino insopportabile. Infine, presumo le sia stato consigliato già di svolgere regolarmente dell'attività fisica quali nuoto, yoga o pilates. Spero di averle risposto e soprattutto che lei possa avere beneficio con i trattamenti farmacologici e non.

Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



