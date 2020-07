Preliminari e concepimento

Una domanda di: Pamela

Salve, si può rimanere incinta solo facendo preliminari? Se si è toccato il membro senza venire e poi ha toccato me c’è rischio di una gravidanza?





Gentile Pamela,

dare inizio a una gravidanza in seguito a tipo di contatto che lei riferisce è pressoché impossibile. Per concepire occorre che gli spermatozoi risalgano dalla vagina fino alle tube, non vedo come avrebbero potuto fare il loro ingresso nel suo corpo visto che non c’è stata neppure eiaculazione. Stia tranquilla. Con cordialità.

