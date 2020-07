Preliminari e rischio gravidanza

Una domanda di: Anonima '99

Buongiorno vorrei fare una domanda sono molto in ansia. Pochi giorni fa io e il mio ragazzo ci siamo masturbati. Non so se con la stessa mano. Che si è

masturbato lui ha masturbato me anche internamente. Di venire non è venuto ma se fosse stato sporco di liquido pre spermatico c’è rischio che io sia

rimasta incinta? Pensavo che comunque per rimanere incinta bisogna avere un rapporto completo sono molto confusa.



Gentile Anonima 99,

vengo subito al dunque: non non è possibile che lei sia rimasta incinta mediante la modalità che riferisce. Se è vero infatti che nel liquido pre-eiaculatorio ci potrebebro essere spermatozoi è certo che nel passaggio dalle dita alla vagina tutto il suo potenziale fertile si perde del tutto. In altre parole, poche gocce si seccano in un attimo e gli eventuali spermatozoi tendono a perdere subito vitalità. Diverso è il caso di un’eiaculazione completa “ante portam”, cioè che avviene all’imbocco della vagina: in una simile eventualità il concepimento potrebbe anche avvenire, ma non è questo il suo caso. Comunque sia, l’unica vera certezza è che le possibilità di concepire sono una realtà quando si hanno rapporti sessuali completi nel periodo fertile della donna. In generale , mi permetto di aggiungere che vivere l’intimità di coppia con tutta questa ansia e tutte queste paure non ha gran senso, in quanto può risultare destabilizzante per voi e per la vostra relazione. Il mio consiglio è senza dubbio quello di ricorrere a una contraccezione che possa realmente farvi vivere la sessualità in maniera equilbrata e serena, liberi da tutta questa ansia. Con cordialità.

