Preliminari in piscina: si può rimanere incinta?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/06/2026 Aggiornato il 24/06/2026

Non si può escludere la possibilità di iniziare una gravidanza nell'acqua di una piscina, in caso di penetrazione anche fugace.

Una domanda di: Laura
Io e il mio fidanzato eravamo in piscina, io gli ho fatto dei preliminari e lui poco prima di eiaculare si è allontanato da me, io dopo poco sono uscita perchè temevo di restare incinta. Rischio qualcosa?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Buongiorno,
se lei rischiasse di rimanere incinta per via dell'eiaculazione del suo fidanzato avvenuta nell'acqua della piscina anche altra ragazze e donne in età fertile correrebbero lo stesso pericolo. Ma può stare tranquilla perché l'acqua disperde gli spermatozoi e il cloro li inattiva. Lo stesso vale per l'eiaculazione in mare. Attenzione però, perché se c'è stata penetrazione la possibilità di aver avviato una gravidanza esiste anche se è avvenuta in acqua. In generale, c'è da augurarsi che questi preliminari siano avvenuti in una piscina privata dove eravate solo voi due e non in una piscina pubblica magari dove nuotavano altre persone o giocavano bambini. Con cordialità.

Preliminari in piscina: si può rimanere incinta?

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