Preliminari in piscina: si può rimanere incinta?

Una domanda di: Laura Io e il mio fidanzato eravamo in piscina, io gli ho fatto dei preliminari e lui poco prima di eiaculare si è allontanato da me, io dopo poco sono uscita perchè temevo di restare incinta. Rischio qualcosa?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Buongiorno,

se lei rischiasse di rimanere incinta per via dell'eiaculazione del suo fidanzato avvenuta nell'acqua della piscina anche altra ragazze e donne in età fertile correrebbero lo stesso pericolo. Ma può stare tranquilla perché l'acqua disperde gli spermatozoi e il cloro li inattiva. Lo stesso vale per l'eiaculazione in mare. Attenzione però, perché se c'è stata penetrazione la possibilità di aver avviato una gravidanza esiste anche se è avvenuta in acqua. In generale, c'è da augurarsi che questi preliminari siano avvenuti in una piscina privata dove eravate solo voi due e non in una piscina pubblica magari dove nuotavano altre persone o giocavano bambini. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto