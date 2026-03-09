Premenopausa o gravidanza?

Una domanda di: Anna Salve... Ho avuto al primo tentativo un figlio maschio in modo naturale: avevo 21 anni... a 27 anni uguale primo tentativo una figlia femmina, che ora ha 12 anni. Dopo anni di psicofarmaci (5) per problemi di disturbi d'ansia e da panico non sono mai più rimasta incinta e ho tentato con un uomo diverso dal mio ex marito. Ho 38 anni e a ottobre-novembre-dicembre 2025 sono stata senza mestruazioni, il mio ginecologo mi ha controllato tutto, ha detto che ero in perimenopausa, integratore ymea 8 in 1 e nessun altro farmaco. Il 14 gennaio mestruazioni abbondanti (emorragia) per 5 giorni, fermate con ugurol. Il 3 febbraio di nuovo mestruazioni abbondanti per 5 giorni. Primo rapporto non protetto 13 febbraio. Oggi ho tutti i sintomi, ma niente mestruazioni né macchie, soprattutto niente al seno. Sono incinta? La beta il 28 febbraio risultò negativa. Cosa devo fare? Grazie mille in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

lei non mi ha scritto quali sintomi abbia (tutti i sintomi di gravidanza? Quali oltre alla mancanza di ciclo? Il fatto che non avverta tensione al seno non è dirimente, magari l'allattamento dei due figli ha reso il tessuto mammario più cedevole e quindi non le dà più noia come in passato. Se il rapporto è stato il 13/02, in teoria al 28/02 le beta avrebbero dovuto risultare già positive in caso di gravidanza... quindi presumo che la mancanza di mestruazioni (amenorrea) abbia una spiegazione diversa dalla gravidanza.

Anche per la menopausa siamo molto in anticipo a mio parere, vista la sua età ancora relativamente giovane (ci aspettiamo la menopausa attorno ai 51 anni e lei non ne ha ancora 40). Altra informazione rilevante, non mi ha precisato se sia ancora in terapia con psicofarmaci. Questo è un dato importante in quanto molti psicofarmaci possono interferire con la fertilità femminile, anche per "colpa" dell'ormone prolattina che può ostacolare l'ovulazione, se presente in quantità eccessive.

Il mio consiglio sarebbe quindi quello di effettuare degli esami del sangue in modo da chiarire meglio questo ciclo così bizzarro (a volte emorragico, in altre assente) e chiederei in particolare:

beta-hCG (non si sa mai)

TSH riflesso (così vediamo come lavora la tiroide)

FSH

LH

Prolattina

Estradiolo

Progesterone

Glicemia

Insulina

Emocromo con formula (così vediamo se si è anemizzata per via dei cicli abbondanti)

Ferritina

vitamina D (la carenza è comune nei mesi invernali e l'integrazione può essere utile sia per ottimizzare le difese immunitarie che per migliorare la fertilità).

Spero di averle risposto e di averla aiutata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto