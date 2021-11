Prendo la pillola ma l’ovulazione si verifica lo stesso: com’è possibile?

Una domanda di: Chiara

Assumo da ormai un anno abbondante la pillola Klaira, in un controllo fatto il mese scorso si è visto dall’eco a pochi giorni dalla fine del sanguinamento di avere un endometrio trilaminare e che stavo ovulando, premetto di aver preso correttamente senza aver mai dimenticato l’assunzione della pastiglia. Mi è

stato consigliato il condom, ma dico veramente potrei andare incontro ad una gravidanza nonostante la copertura?





Dottor Gaetano Perrini

Quanto lei riferisce è possibile in rari casi in quanto l’estroprogestinico utilizzato come metodo contraccettivo può talvolta ecograficamente risultare

”neutro” o “sottodosato” con gli effetti endomtriali da lei descritti o per costituzione fisica (BMI elevato, ovvero forte sovrappeso) o per un metabolismo accelerato in relazione ad assunzione di farmaci oppure per ridotto assorbimento del farmaco in relazione uno stato infiammatorio gastrointestinale. Se questa situazione dovesse persistere suggerisco di valutare insieme al suo specialista di fiducia un dosaggio diverso oppure un altro metodo contraccettivo. Cordiali saluti.



