Prendo la pillola: posso essere incinta?

Una domanda di: Veronica

Assumo la pillola Estinette da un paio d’anni, la sospendo il mercoledì e la domenica di solito mi arriva la pseudomestruazione. Questo mese non ho avuto nessuna perdita, ho avuto un solo rapporto completo nel primo giorno di ciclo scorso mentre gli altri rapporti non sono stati completi. La pillola l’ho assunta correntemente e non ho avuto episodi che possano averla compromessa. C’è il rischio di essere incinta?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la pillola anticoncezionale se assunta correttamente evita le gravidanze anche con i rapporti completi, quindi non c’è ragione di averli incompleti. Quanto lei riferisce quindi la mette al riparo da gravidanze indesiderate, a maggior ragione nel momento in cui rapporti durante l’uso della pillola non sono nemmeno completi.

Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto