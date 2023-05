Preoccupata a inizio gravidanza

A cura di Dottor Bruno Mozzanega Pubblicato il Aggiornato il

Per sapere come sta evolvendo la gravidanza è opportuno attendere la prima ecografia (da effettuare non prima della sesta settimana): in attesa di quetso appuntamento è buona cosa non farsi prendere dall'ansia.

Una domanda di: Ilenia

Salve dottore, ho scoperto di essere incinta qualche giorno fa, avendo ottenuto esito positivo da un test clearblue digitale. Sono alla 4 settimana ho eseguito un’ecografia a

causa di un aborto un anno fa, ma la camera gestazionale non era presente (beta hcg 434,40): sono preoccupata.

Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Cara signora,

adesso non deve più effettuare alcun dosaggio, ma limitarsi a fissare un controllo ginecologico con ecografia. L’ecografia andrà effettuata non prima della sesta settimana, quindi tra 14 giorni circa: in questa occasione si saprà se la camera gestazionale è in utero, se è visibile l’embrione con il battito del cuoricino e anche se, eventualmente, è presente più di un embrione. Il mio consiglio è di attendere serenemante questo appuntamento. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Gli Specialisti rispondono

Le domande della settimana