Preoccupata di non riuscire ad avere un bimbo

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, sarebbe stato utile sapere la sua età e per quanto tempo nella sua vita lei abbia fatto uso della pillola.

Anche secondo me lo spotting che lei osserva prima che inizino le mestruazioni potrebbe essere dovuto ad un difetto della fase luteinica con associato deficit di progesterone…ma sarebbe importante documentarlo con degli esami del sangue ad hoc che il ginecologo oppure anche un endocrinologo potrebbe prescriverle (di sicuro attraverso un dosaggio degli ormoni femminili, in particolare del progesterone, ma anche della funzionalità tiroidea).

Rispetto alle ovaie multifollicolari, sarei fiduciosa: i follicoli sono le cellette in cui arriva a maturazione l’ovulo e se all’ecografia ne osserviamo molti, significa che l’ovaio ha ancora una lunga vita fertile davanti.

Rispetto all’aborto spontaneo pregresso, anche se è vero che non sono indicati accertamenti come le ha detto il collega, in occasione della prossima gravidanza potrebbe essere indicata fin dal test positivo una terapia a base di progesterone, a giudizio del suo ginecologo curante, in modo da sostenere l’avvio di questa nuova avventura.

Tenga presente che il fatto di aver avuto un aborto spontaneo non pregiudica la possibilità di portare a termine le gravidanze successive, anzi: piuttosto è la conferma della fertilità della vostra coppia. Mi permetto di suggerirle di imparare i metodi naturali (sintotermico Camen o Roetzer oppure metodo dell’ovulazione Billings): sono uno strumento prezioso non solo per cercare la gravidanza ma anche per identificare meglio eventuali difetti della fase luteinica.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto