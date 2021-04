Preoccupata dopo il parere del dottor … Google

Una domanda di: Giulia

Oggi ho fatto un’ecografia a 11+0 e l’embrione misura 41 mm. Il ginecologo mi ha detto che è giusto per la settimana in cui sono. Tuttavia ho guardato su internet e sull’app di monitoraggio gravidanza e mi danno dimensioni differenti ovvero di almeno 50 mm a 11 settimane. Non so cosa pensare, mi devo preoccupare? Quali sono le dimensioni corrette? Grazie.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, affidarsi al Dottor Google quando si dispone di un ginecologo in carne ed ossa che ha studiato 6 anni di medicina e 5 anni di specialità non è saggio. Chiuda le App e si affidi a lui/lei. Se ci fosse da preoccuparsi glielo avrebbe detto.

Cordialmente.

