Preoccupata dopo la morfologica nella norma

Una domanda di: Maria Salve Dottoressa, con la presente vorrei chiederle un'informazione per quanto riguarda l’indagine ecografia morfologica che ho fatto. Abbiamo riscontrato i ventricoli posteriori (Corni occipitali dei VVLL = mm. 8.5 ). Il dottore mi dice che siamo nella norma e bisogna tenerli sotto controllo, io però vorrei sapere se nel caso in cui dovessero aumentare, cosa potrebbe succedere nella peggiore delle ipotesi? Esiste anche una cura?



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno signora,

i ventricoli cerebrali sono delle strutture che contengono il liquido cefalo rachidiano che avvolge e protegge il cervello. Nella parte posteriore i corni dei ventricoli cerebrali devono avere una misura di 10 mm. Tuttavia delle misure di poco superiori con una morfologia intracranica nella norma esitano difficilmente in situazioni patologiche. Pertanto lei ha dei corni posteriori di dimensioni normali con una morfologia intracranica nella norma. Non vedo al momento nessun dato preoccupante! Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto