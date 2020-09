Preoccupata per i valori delle beta-hCG

Una domanda di: Rossella

Salve, sono molto preoccupata per la mia situazione. Ultima mestruazione 19 agosto e presunta successiva 16 settembre. A oggi sarei al 14 giorno di ritardo. Dopo 2 giorni di ritardo ho fatto il test ed è risultato positivo il giorno dopo ho fatto il dosaggio dell’ormone beta 64, dopo 2 giorni 204, dopo 4 giorni 397 e dopo 2 giorni quasi 500. Il ginecologo non è molto ottimista. Mi ha detto di prendere progesterone, acido folico, inofolic combi hp e l aspirinetta da 100. Giovedì avrò la prima ecografia e sono molto preoccupata, cosa ne pensate?





Sara Tabacco Sara Tabacco

Gentile signora,

i valori dell’ormone beta-hCG sono in crescita, ma sono inferiori rispetto a quelli attesi. Sarebbe opportuno in questi casi ripetere il dosaggio ed effettuare l’ecografia per valutare l’evolutività della gravidanza e la sua localizzazione (cioè dove si è annidato l’embrione). Potrebbe essere una gravidanza insorta più tardi rispetto alla mestruazione da lei riferita e quindi con valori di beta bassi perché ancora in fase molto iniziale, ma se i valori dovessero scendere purtroppo sarà una gravidanza non evolutiva. Cari saluti.

