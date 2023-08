Preoccupata per il battito fetale a 7 settimane

Una domanda di: Alessia

Buongiorno, sono qui per chiedere un altro parere. Ho fatto qualche giorno fa la prima ecografia a 7+5 e si è visto embrione di 14 mm e battito fetale. La

ginecologa mi ha detto che andava tutti bene e di rivederci tra un mese.

Sono poi però andata a vedere i dati dell’ecografia e ho visto indicato battito fetale di 106 e vedendo su internet sembra basso. Però la ginecologa

non mi ha detto nulla. Secondo voi è opportuno fare un altro controllo in queste settimane? Grazie.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Alessia,

in realtà non vi sono valori di riferimento per definire “normale” la frequenza del battito cardiaco a 7 settimane di età gestazionale.

A questa epoca l’unico dato utile ai fini clinici è la presenza o assenza del battito cardiaco: se il battito c’è vuol dire che l’embrione è vivo e quindi va bene.

Non abbiamo altri elementi che ci possano aiutare nel predire se la gravidanza andrà avanti oppure no.

Capisco l’incertezza ma questo è quanto posso dirle in base a ciò che riferisce. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto