Preoccupata per il valore (unico) delle beta dopo il transfer

Una domanda di: Samira

Ho trasferito due embrioni in terza giornata oggi è il 14° giorno dopo il transfer e le beta sona a 19,6, come mai così basse? Devo

preoccuparmi?





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

occorre vedere come sarà l’evoluzione, un unico valore significa poco. In generale, il valore delle beta per andare bene deve andare incontro a un incremento in modo esponenziale. Tenga comuqnue presente che l’ultima parola rispetto a come sta procedendo la gravidanza spetterà all’ecografia, anche nel caso in cui il valore delle beta dovesse aumentare.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

