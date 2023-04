Preoccupata per la datazione fatta dall’ecografia

Una domanda di: Bianca

Salve dottoressa, mia moglie ha fatto questa ecografia: la camera gestazionale risulta di 0.58 centimetri e questo preoccupa mia moglie perché dice che la ginecologa le ha detto che sarebbe alla quinta settimana, voi che dite ?



Gentile signore, dalla foto che mi ha allegato non si vede bene la camera gestazionale. In generale, l’ecografia è un esame dinamico, che permette di visualizzare immagini in movimento, da leggere e interpretare durante l’esecuzione. Senz’altro un nuova ecografia a distanza di almeno una settimana chiarirà sia la datazione corretta sia l’evoluzione o meno della gravidanza stessa. Purtroppo non sono in grado di dirle più di questo. Fermo resta che non ho ben compreso perché sua moglie è preoccupata: forse dal calcolo ostetrico, basato sulla data dell’ultima mestruazione, le risulta di essere più avanti di una settimana? Sappiamo che un’eventualità del genere si può verificare nel caso in cui l’ovulazione e, quindi, il concepimento siano avvenuti più avanti rispetto alla data presunta. Le faccio comunque molti auguri.

