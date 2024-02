Preoccupata per la lunghezza del femore del feto

Una domanda di: Giovanna

Buongiorno dottoressa. Sono molto preoccupata per la lunghezza femorale della mia bambina. Ecografia fatta a 35 settimane + 5 gionri con un femore di 61 mm. Tutte le

altre misurazioni rientrano in dei percentili buoni per l’epoca gestazionale in cui si trova la bambina. Forse un po’ meno il peso perché eravamo a

circa 2300 grammi, ma comunque quello non mi preoccupa molto perché avendo già un bimbo so di non partorire dei giganti. Ritornando alla questione femore,

questa cosa va avanti dalla morfologica. A me spaventa il fatto che il mio ginecologo non dica nulla a riguardo, quando mi sembra abbastanza chiaro che

siamo sotto i percentili accettabili (2%)… Ho fatto DNA fetale, ma risultato negativo.