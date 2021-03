Preoccupata per la morfologica

Una domanda di: Giuly

Tra tre settimane circa avrò l’ecografia morfologica. Mi trovo nella 17 settimana e l’ultima ecografia è stata effettuata meno di una settimana fa. All’ultima ecografia, le misure e i risultati erano nella norma e la ginecologa pareva contenta. Mi sta però salendo un po’ di ansia pre morfologica. So che il tritest e tutte le eco sono andate bene ma non sto tranquilla. Che probabilità ci sono che alla morfologica vi siano problemi? È un’eco così importante che mi impedisce di valutare lucidamente la situazione. Mi dico, avendo fatto un’eco qualche giorno fa, e andando tutto bene, sarà un buon segno?

Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, stia tranquilla. L’ecografia morfologica serve a valutare l’anatomia del bambino: se ha già fatto un’ecografia alla 17esima settimana, anomalie grossolane si sarebbero già viste. Quindi il mio consiglio è di andare serena e di godersela questa ecografia dove potrà vedere tanti dettagli del suo bambino. Lo stesso vale per la gravidanza: è un peccato quando va tutto bene continuare a temere che non sia così. Non si preoccupi neppure se la dottoressa non sarà troppo loquace durante l’esame: chi fa ecografie è molto concentrato durante una morfologica. Quindi non la interrompa, non la deconcentri, aspetti il termine dell’esame per fare le sue domande.

