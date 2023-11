Preoccupata per la ridatazione della gravidanza

Una domanda di: Daniela

Da ultimo ciclo risulto incinta di 8 settimane +5. Oggi ho fatto la prima ecografia e si è visto tutto, anche lo sfarfallio del

cuore, ma dalle misure risulto di 6+4. La ginecologa mi ha abbastanza tranquillizzata, mi ha dato un altro appuntamento tra 2 settimane e per

ridatarmi ha detto che aspetta quella ecografia.

Mi sento un po’ agitata.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, l’ecografia del primo trimestre serve per datare correttamente la gravidanza. Siccome l’epoca gestazionale viene basata sulle ultime mestruazioni e non sulla reale data del concepimento capita spesso che, come nel suo caso, il ginecologo cambi la data del parto. non si preoccupi quindi!

Dopo il prossimo controllo la collega le darà la datazione corretta.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

