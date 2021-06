Preoccupata per l’andamento delle beta-hCG

Una domanda di: Celeste

Gentilissima dottoressa,

mi rivolgo a lei e alla sua esperienza perchè sono molto preoccupata per l’andamento delle mie beta.

Di seguito i mie valori:

3.06.2021 815

05.06.2021 1712

10.06.2021 6619

14.06.2021 8944

18.06.2021 11448

25.06.2021 18812

Le beta sono duplicate fino alle quinta settimana come previsto ogni 48 ore per valori fino a 1700 e entro le 72 ore per valori fino a 6000. Dopo hanno iniziato a duplicare oltre i 9 giorni.

Agli ultrasuoni effettuati a 7+3 settimane è stato confermata la posizione, il sacco vitellino e l’embrione di 0.9 cm con attività cardiaca di 124_131 bpm. L’età gestazionale dunque fornita indica 7 settimane invece di 7+3.

Sono molto preoccupata per le beta che non duplicano ogni 96 ore e per la camera gestszionale che mi sembra troppo stretta e allungata. Inoltre ho solo un leggere dolore al seno e non ho mai presentato nausea. Cosa ne pensa?

Il mio ginecologo non si sbilancia e dice solo di sperare che tra qualche settimana lo vediamo crescere e ancora con attività cardiaca.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, una volta appurato che la gravidanza è in utero, continuare a dosare le beta-hCG lascia un po’ il tempo che trova, insomma non serve. Il suo ginecologo ha ragione, solo l’ecografia potrà dire se la gravidanza sta procedendo regolarmente: creda se avesse potuto dirle di più lo avrebbe fatto. Porti dunque un po’ di pazienza fino alla prossima ecografia. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto