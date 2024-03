Preoccupata per le misure del feto

Una domanda di: Fagiolino

Ciao, posso chiedere una cosa? Sono a 28+4 settimane e il ginecologo mi ha detto che la bambina è perfettamente corrispondente. L’unica cosa è come se fosse a 26 settimane + 5 giorni, ma mi ha spiegato che la misura non è particolarmente rilevante anche se a me così non sembra. Mi ha detto che è tutto ok e di rivederci tra un mese. Tornata a casa nella lista delle varie misure mi preoccupa proprio questa misura: 24.56 cm con accanto <3% e sono andata nel panico, però non so come interpretare la cosa.

Le altre misure sono:

BPD: 6.99cm 22.97% (28+1)

AC: 23.91cm 31.56% (28+1)

FL: 5.25cm 19.49% (28+0)

OFD(HC): 8.64cm

CI(HC): 80.93 (70-86)

FL/HC: 21.39* (19.26-20.71)

HC/AC: 1.03 (1.02–1.21)

FL/AC: 21:97 (20-24)

FL/BPD: 75.17 (71-87)



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Fagiolino,

sono molto contento della visione tranquilla e fiduciosa del suo curante.

Per darle un’opinione completa bisognerebbe sapere se ha già avuto gravidanze, peso dei bambini alla nascita, vedere la statura sua e del compagno con cui ha concepito e una successiva ecografia a 4 settimane da quella che ha eseguito può confermarci se c’è un accrescimento regolare del feto.

Quindi faccia tesoro del parere del suo curante e ci informerà dei risultati del prossimo controllo ecografico.