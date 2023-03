Preoccupata per le misure del feto rilevate dall’ecografia

Una domanda di: Rossella

Sono un po’ preoccupata. Il mese scorso, a 21+6, ho effettuato la strutturale e come sempre il mio bambino è apparso 4/6 giorni più grande rispetto all’atteso. I valori dell’arteria ombelicale erano PI 1,15 e RI 0,71 e pesava 547gr . La settimana scorsa, a 25+4, ho effettuato visita di controllo e il bambino ha i valori della settimana in cui si trova e i valori dell’arteria ombelicale sono PI 1,25 e RI 0,74 e pesa 860 grammi. Sono un po’ preoccupata per i valori dell’arteria ombelicale e perché ora il bambino non è più sui 90 percentili ma sui 50/70 percentili.



Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Gentile signora, i valori che lei mi riporta sono ancora nell’ambito della normalità. Per il momento non ci sono problemi. Una variabilità può dipendere dalle diverse apparecchiature o dai diversi operatori. Dovrà senz’altro fare ulteriori controlli per controllare la crescita fetale fra qualche settimana e a quel punto si vedrà in quale percentile si collocherà il suo bambino. Mi chiedo perché ha fatto una ecografia a 25+ settimane. Abitualmente non è richiesta. Se c’è qualche specifico problema che la giustifica il discorso potrebbe cambiare. La persona più qualificata a cui chiedere, in questo caso è il suo medico curante. Un cordiale saluto.

