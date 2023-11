Doloretti in 8^ settimana: cosa può essere?

Una domanda di: Gina

Salve sono all’ottava settimana di gravidanza, ho fatto un’ecografia la settimana scorsa e si è visualizzato il feto con attività cardiaca, tutto nella norma. L’unica cosa che mi fa preoccupare è la camera gestazionale un po’ più grande del normale (che non ho ben capito cosa comporta), e un dolore come da ciclo imminente che dura circa 10 minuti, sia di giorno che di notte. Il ginecologo mi ha dato progesterone e riposo, ma il dolore c’è ancora. Inoltre soffro di stitichezza. Il prossimo controllo ce l’ho alla dodicesima settimana, ma siccome l’anno scorso ho avuto un aborto interno alla sesta settimana sono molto preoccupata. È normale avvertire questi dolorini al basso ventre? O devo preoccuparmi e anticipare il controllo?



Elsa Viora

Gentile Gina, innanzitutto se è stata visualizzata la camera ovulare con l’embrione e l’attività cardiaca vuol dire che la gravidanza è in normale evoluzione, e questo è il dato fondamentale. I dolori al basso ventre possono dipendere da varie cause, fra cui la stitichezza che peggiora in gravidanza ed anche con l’assunzione di antispastici. Per cui credo che la prima cosa da fare sia regolarizzare l’intestino bevendo molto, camminando e mangiando verdura e frutta (kiwi) che favoriscono la mobilità intestinale. Se non risolve il problema in questo modo, può aiutarsi con integratori che facilitano il transito dell’intestino. Se i dolori permangono e/o dovessero comparire perdite ematiche è opportuno che si faccia vedere. Spero di essere stata utile. Cari saluti.

