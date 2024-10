Preoccupata per quanto rilevato dall’ecografia

Le misure che pur collocandosi nella parte inferiore della curva di crescita sono considerate nella norma non devono destare preoccupazione. Del resto, se l'ecografista non segnala anomalie significa che si può stare tranquilli.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno, attualmente la misura del femore è un 5° percentile di norma. Una misura normale, sebbene nella parte inferiore della curva di crescita. Se il resto della ecografia andava bene e se, come ho inteso, i colleghi l’hanno rassicurata, stia tranquilla e aspetti il prossimo controllo per vedere come va. Cordiali saluti.

Una domanda di: Ilenia Salve, sono a 32+4 e sono un po’ preoccupata perché dall’ultima ecografia il femore del mio bambino non è cresciuto rispetto agli ultimi controlli. A 27+4 era di 5,1; a 29+3 era di 5,53 e a 32+4 di 5,6. È normale un rallentamento così drastico? Cosa mi consigliate? Ho la prossima ecografia tra un mese, ma posso stare tranquilla o è meglio anticipare il controllo? Preciso che a inizio gravidanza ho effettuato TN e il valore era 0,9 e ho fatto il test del Dna fetale con risultato negativo. Tutte le altre misure sono in linea (la testa è un po’ piccola, ma lo è sempre stata al 10-15%, mentre il peso è sempre stato in linea, infatti a 32+4 pesa 1.900 gr). Attendo un vostro riscontro, grazie.

