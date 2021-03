Preoccupata perché non è rimasta incinta (dopo due tentativi)

Una domanda di: Rossella

Ho un dubbio o perlomeno spero di non farmi prendere dai brutti

pensieri. Sono una ragazza di 27 anni

e il 4 Marzo ho avuto le mestruazioni. Dopodiché ho avuto rapporti completi il giorno

13 e il giorno 17. Il mio ciclo mensile varia da 26 a 28 giorni. Il giorno 16 ho

notato perdite trasparenti ad albume d’uovo tipiche del periodo fertile.

La prossima mestruazione dovrebbe arrivarmi il 31 marzo o il 1 aprile. Ho fatto il test

precoce Clearblue il 28 marzo ed è risultato negativo (non incinta). Ammetto che è

la prima volto dopo anni che io e il mio ragazzo abbiamo un rapporto

completo. Abbiamo sempre fatto il coito interrotto.

So che non è facile beccare la cicogna così subito però ci speravo un sacco

dato che abbiamo avuto rapporti nei giorni abbastanza fertili. Mi chiedo se sono

esagerata e mi faccio prendere dal panico a pensare che c’è qualcosa che

non va nel mio corpo. Attendo una sua risposta, sono molto giù e

preoccupata.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non conosco il suo vissuto, ma leggendola ipotizzo che lei sia abituata a ottenere immediatamente quello che decide di avere, senza dover pazientare mai. Ma nel caso della gravidanza le cose non vanno proprio così: concepire un bambino non equivale a fare un acquisto compulsivo, quando basta il denaro per avere ciò che piace. Preoccuparsi così tanto perché dopo due soli rapporti non protetti non è iniziata la gravidanza non è quanto di meglio si possa fare per favorire il concepimento, visto che lo stress è acerrimo nemico della fertilità femminile. Le consiglio dunque di stare tranquilla e di vivere la ricerca di un figlio con allegria e fiducia. Due rapporti alla settimana per tutto l’arco del mese sono sufficienti per concepire e permettono di non focalizzarsi sul periodo fertile, che pure si manifesta con la presenza del muco fertile, rappresentato dalle secrezioni di cui mi ha riferito. E’ ovvio che il concepimento avviene nel periodo fertile ma vista la sua ansia forse nel suo caso può essere consigliabile non fare troppi calcoli, non agire in modo troppo mirato. Le raccomando invece di assumere per tutto il periodo della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre l’acido folico (una compressa da 400 microrgrammi al giorno), utile per la prevenzione di una grave malformazione del feto, la spina bifida. Cari saluti.

