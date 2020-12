Preoccupata perché non ha più gli stessi dolori di prima

Una domanda di: Ilaria

Salve dottore, non so se si ricorda della mia questione precedente, ero a 11 settimane e avevo avuto delle perdite ematiche rosso vivo che però non erano dovute a nessun distaccamento…detto questo le voglio parlare di un altro problema.

Sono a 13 settimane. E’ un maschietto, so già il sesso perché ho fatto il test del dna fatale e fortunatamente tutto bene e anche la traslucenza nucale è andata andata bene. Questo la settimana scorsa. Ora sono un po’ preoccupata perché abituata a stare male con i dolori di pancia tipo ciclo tutti i giorni per due mesi da qualche giorno sono scomparsi e questo mi preoccupa moltissimo (vengo da un aborto ritenuto a 8 settimane quindi molto traumatizzata) in più mi è comparso un dolore dorsale che si irradia alle spalle fino al tratto cervicale, dolore all’inguine tipo pubalgia e mi tira ogni tanto l’ombelico! Specifico che sono due mesi che sono a letto per le precedenti macchie avute e quindi mi alzo molto poco!!! Ora mi chiedo anzi le chiedo cosa devo fare? Posso mai fare una visita ginecologica ogni settimana?! Sono molto preoccupata per la scomparsa del mal di pancia! Grazie buona giornata.



Gentile signora,

non comprendo perché dovrebbe sottoporsi a più controlli del dovuto. La gravidanza sta procedendo bene, tra breve sentirà il bambino muoversi e questo la rasserenerà parecchio, togliendole ogni timore. Non credo sia una buona idea stare sempre a letto, non solo è inutile ma può anche essere dannoso per la circolazione del sangue a livello degli arti inferiori. E’ ovvio che non deve affrontare sforzi fisici, quindi è giusto delegare ad altri le faccende di casa, così come sarebbe sbagliato stare a lungo in piedi, però il movimento serve, quindi camminare non è controindicato. Non è mai stato dimostrato che il riposo assoluto possa in qualche modo favorire il buon proseguimento della gravidanza. Senza strapazzarsi, cerchi quindi di riprendere una vita normale. Cari saluti.

