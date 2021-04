Sono incinta e sto bene: mi devo preoccupare?

Una domanda di: Claudia

Se tutto va bene dovrei essere a 10 settimane di gravidanza. È possibile non

avere sintomi eclatanti? Tutte le donne incinta che conosco soffrono di

forti nausee. Io le ho avuto fine all’8va settimana accompagnate da acidità,

mentre ora sono sparite ed è comparso un buon appetito. Ho solo stitichezza,

gonfiore addominale di sera e dopo i pasti, areole del seno più grandi e una

leggera stanchezza. Tutto sommato sto bene ma ho paura che la gravidanza

abbia dei problemi, i pochi sintomi sono legati ad un basso livello di

progesterone? Mi devo preoccupare?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Ogni donna biologicamente risponde in modo diverso alle modificazioni ormonali della gravidanza

non solo, ma la medesima donna nelle varie gravidanze non risponde allo stesso modo. Il fatto che la nausea ed un eventuale vomito non siano diventati abituali e frequenti è una fortuna non da poco. In più riferisce tutta una serie di modificazione, che vanno dal seno all’appetito alla stanchezza alla stitichezza che sono tipiche di una gravidanza

quindi forse invece che pensare che qualche cosa non va io penserei che sta andando tutto per il meglio e che le sono stati risparmiati disturbi più importanti che peraltro non sono la regola. Vede, cara signora, la gravidanza non è una malattia ma una evenienza fisiologica che impone trasformazioni (normali e regolari) sia a livello fisico che psichico: lei sta affrontando un meraviglioso viaggio questo viaggio la porterà ad essere da donna a donna/mamma. Lo faccia bene senza patemi, che servono solo a toglierle o a diminuirle il gusto di diventare mamma.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto