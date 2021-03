Preoccupata perché … sta bene

Una domanda di: Giulia

Le scrivo perché da poco ho fatto un test di gravidanza che è risultato

positivo (1/2 settimane). Ho un ciclo irregolare, mi sarebbe dovuto venire

tra oggi e lunedì. L’ultimo ciclo risale al 2 febbraio.

Da circa una settimana ho fitte intermittenti all’ovaia sinistra e dolorini

al basso ventre simili a quelli del ciclo.

A dicembre sono stata operata per un aborto ritenuto all’ottava settimana.

Sono preoccupata perché non ho nessun sintomo da gravidanza, il seno è

morbido e non è aumentato minimamente di volume. Nella prima gravidanza

andata male il seno mi aveva fatto male subito. Inoltre queste fitte all’ovaia

mi preoccupano, non sono molto dolorose però non ricordo di averle avute se

non nella fase di ovulazione.

Ho sentito la ginecologa e mi ha fissato una visita tra due settimane.

Ma è possibile rimanere incinta senza avere sintomi particolari? Ho paura di

avere un altro aborto o che la gravidanza si sia già fermata.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Giulia,

la sua ginecologa ha fatto benissimo a fissarle l’appuntamento tra due settimane, perché prima di allora non potrebbe vedere nulla. Per quanto riguarda sia i sintomi che lei descrive e l’assenza dei segnali che tradizionalmente si attribuiscono alla gravidanza non vedo ragione di preoccuparsi: ogni gravidanza costituisce una storia a sé non solo a seconda della donna, ma anche nella stessa donna, quindi direi proprio di stare tranquilla. Anzi, desidero sottolineare che non agitarsi è la migliore cosa che in questo momento possa fare per sé e per il bambino. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto