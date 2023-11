Preoccupazione circa il peso del feto, che viene dedotto dalle misure rilevate dall’ecografia

Una domanda di: Angela

Le posso chiedere un informazione? Io lunedì ho fatto la visita e il bambino pesava 349 grammi…oggi Finisco la 20 settimana e ho fatto la morfologica e il bambino pesava 316 come è possibile? La mia ginecologa mi ha detto che il peso può variare rispetto le misure da come si prendono….sono preoccupata se il bambino perde peso.





Cara signora,

il peso del feto viene ricavato dalle misure che rileva l’ecografia, misure espresse con la scala dei metri (centimetri, millimetri e così via) e non con la scala dei grammi, quindi il peso del feto è una stima che ha un’accuratezza di circa il 15% in più o in meno! E lei capisce che questo margine di approssimazione è tantissimo in relazione a quanto è leggero il feto. Devo ribadire quanto non sempre sembra chiaro alle future mamme: nell’ecografo non c’è una bilancia e l’ecografo non è una bilancia. Quindi dubito che il suo bambino stia perdendo peso. Del resto la collega le ha detto che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Se così non fosse le avrebbe espresso i suoi dubbi. In ogni caso per qualunque chiarimento sulla situazione deve necessariamente rivolgersi alla sua ginecologa che, a differenza di me, ha modo di

verificare il trend di crescita del suo bambino. Mi chiedo come mai lei abbia fatto due ecografie a distanza di tre giorni. Si era forse verificato un problema di cui non mi ha fatto cenno? Forse è così … Cari saluti.

