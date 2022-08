Preoccupazione dopo la “morfologica”

Una domanda di: Roberta

Gentile dottoressa, qualche giorno fa ho effettuato l’ecografia morfologica e la ginecologa ci ha riportato un dato che per lei non era allarmante ma ha

voluto comunque tenerci informati. Ci ha riferito che il bimbo presenta un ventricolo cerebrale sinistro dilatato di 9 mm, ma ci ha comunque detto che

il problema non dovrebbe sussistere in quanto c’è presenza di corpo calloso. Secondo lei possiamo stare davvero tranquilli o la situazione può

peggiorare?

La ringrazio infinitamente.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Roberta,

la misura dei ventricoli cerebrali laterali è nomale fino a 10 mm quindi 9 mm è perfettamente nella norma.

Forse la dottoressa ha semplicemente voluto spiegarvi tutto e dirvi, oltre a scriverlo nel referto, che quanto ha visto è nella norma, è stata molto corretta poi, come talvolta succede, le buone intenzioni possono essere mal interpretate.

Che cosa succederà nel futuro, nessuno di noi lo sa in generale e questo vale ovviamente anche per suo figlio, ma non possiamo arrovellarci su quanto ci può succedere ma ragionare su come è la situazione ora. E per quanto riguarda suo figlio, le è stato detto che l’ecografia va bene: questo è molto importante.

E’ normale avere delle preoccupazioni, in particolare per i figli, ma dobbiamo andare avanti un passo per volta.

Cerchi di essere serena e vivere la gravidanza pensando al presente. Un grosso abbraccio.



