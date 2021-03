Preoccupazione dopo un “distacco”

Una domanda di: Rosy

Ho 33 anni e sono alla mia prima gravidanza, sono esattamente a 6+4.

Qualche giorno fa mi sono recata in pronto soccorso in seguito a delle perdite rosso-bruno, convinta di avere un aborto in corso. L’ecografia interna invece ha riscontrato embrione dotato di attività cardiaca e uno scollamento del trofoblasto di 11mm. Mi è stato prescritto riposo e fiale di progesterone. A distanza di 6 giorni però continuo ad avere macchie marroni, il ginecologo mi ha detto che è normale, tuttavia non sono serena. Non mi è stato spiegato da cosa possa essere stato causato, in quanto tempo guarisce e cosa prevede il processo di guarigione.

Chiedo a voi delucidazioni e vi ringrazio.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, non c’è una risposta alle sue domande. Lei ha avuto una minaccia d’aborto che verosimilmente si sta risolvendo dal momento che le perdite sono scure e pian piano scompariranno. Non c’è nulla che possa fare se non quello che sta già facendo e attendere serenamente che il distacco si risolva da solo. Come del resto le avrà detto il collega. Non sempre la medicina fornisce spiegazioni per tutto, ma credo che la cosa che conti per lei sia che tutto vada per il meglio. Con cordialità.



