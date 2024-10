Preparato antiacido per una bimba di 4 mesi: perché vomita lo stesso?

Una domanda di: Giuliana

Salve dottore,

mia figlia ha 4 mesi. Dopo due mesi compiuti abbiamo scoperto che ha il reflusso allo stomaco. Prende un latte speciale allernova.

Ma da quando a iniziato a mangiare le pappine il reflusso è aumentato mi hanno dato desogel sciroppo ma volevo sapere lo devo dare prima delle poppata o dopo che è finito?

Perché ho provato a darlo prima della poppata ma mi vomita lo stesso è un vomito continuo.

Grazie mille.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il prodotto in questione in genere si deve dare appena dopo i pasti: l’efficacia di tutti i prodotti antiacido è spesso parziale, non risolve il problema a monte. In genere conviene parlarne col proprio pediatra curante per evidenziare se si è di fronte a una “malattia da reflusso” che spesso causa blocco della crescita e pianto ai pasti, oltre che disturbi notturni, o a un riflesso semplice, spesso transitorio e lentamente migliorabile nei mesi successivi. Le scelte terapeutiche nei due casi possono essere diverse.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto