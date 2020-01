Preparato con magnesio: è sicuro in gravidanza?

Una domanda di: Maria

Sono nella 13esima settimana di gravidanza circa e il ginecologo mi ha prescritto un flaconcino di Mag 2 al giorno per 2 settimane per tenere l’utero rilassato. Questo farmaco/integratore è davvero sicuro in gravidanza? Sto assumendo anche Natalben+. Grazie!



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora. Le contrazioni uterine possono avere molteplici cause. Uno dei presidi che utilizziamo può essere l’impiego del magnesio in quanto la contrazione del muscolo uterino può dipendere da una carenza di questo elemento. Talvolta lo associamo all’uso di antispastici e, in alcuni casi, di progesterone per via vaginale. Suggerisco in ogni caso l’eventuale esecuzione di esami per verificare la presenza di germi delle vie urinarie (esame delle urine con urinocoltura) e tampone vaginale) per verificare che l’attività contrattile non sia legata a infezioni. In ogni caso, dopo l’assunzione di farmaci è corretto rivalutare clinicamente ed eventualmente ecograficamente la situazione con il suo ginecologo. Tanti auguri per la sua gravidanza.



