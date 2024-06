Prepuzio che all’improvviso non scorre più in un bimbo di 8 anni

Una domanda di: Svedu

Ho bisogno di aiuto. A mio figlio di 8 anni non riesco più ad abbassare la pelle (prepuzio n.d.r.) sul glande: fino a pochi mesi fa come da piccolo era andato del tutto giù, però adesso si è rinchiuso: cosa devo fare? Le creme potrebbero aiutarci? Grazie.



Gentile signora, se fino a poco tempo fa lo scorrimento del prepuzio sul glande non dava problemi, si potrebbe trattare di una modesta infiammazione momentanea: inviti suo figlio a fare da solo sia la pulizia, l’eventuale bidet dopo la minzione nei prossimi giorni, sia la manovra di scorrimento del prepuzio: dopo una detersione con acqua e sapone, conviene utilizzare una crema al cortisone (idrocortisone) da applicare all’imbocco del prepuzio, favorendone la penetrazione tra prepuzio e glande, tirando verso l’alto la pelle prepuziale. Faccia indossare a suo figlio i guanti di lattice usa e getta mentre si applica la crema così da non farla penetrare nei polpastrelli. Se nel giro di una settimana non ci fossero miglioramenti, o se prima si dovesse gonfiare il glande o subentrasse dolore sarà necessario far vedere il ragazzino al pediatra curante. In generale, ricordo che i bambini dai tre anni in avanti dovrebbero essere loro stessi durante il bagno a far scorrere lievemente all’indietro il prepuzio, approfittando del fatto che l’acqua ammorbidisce la pelle. Cordialmente.

