Presenza di anticorpi contro il Citomegalovirus: si è protette dall’infezione?

Una domanda di: Gaia

Salve, sono una donna all’ 11^ settimana di gestazione. Il 28 maggio la mia prima figlia si prende il citomegalovirus (analisi fatte), prima, il 25 maggio feci le mie analisi mensili della mia gravidanza, dalle quali emerge che ho gli anticorpi per citomegalovirus.

La mia domanda è: posso contrarre il citomegalovirus anche se ho gli anticorpi? Grazie mille.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Gaia,

le donne con anticorpi IgG per citomegalovirus sono protette dalla possibilità di una prima infezione con citomegalovirus, che è la modalità che più preoccupa per il possibile coinvolgimento fetale.

Deve controllare anticorpi anti citomegalovirus sia IgG che IgM e con questo, la conferma della pregressa infezione e il fatto che non vi sia una riattivazione virale

Il quadro complessivo è di tranquillità. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto